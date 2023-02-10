На третий день после сильнейшего землетрясения турецкие шахтеры и спасатели продолжают вытаскивать из-под завалов выживших. Мельду Адтас нашли живой в южном городе Антакья. Присутствующие при этом люди встретили спасателей аплодисментами.

«Моя дорогая, моя дорогая!» — прокричал отец в момент, когда спасатели вытащили его девочку. На все работы им потребовалось пять часов.

Поисковые работы значительно осложняет чрезвычайно холодная погода в Антакье и других городах провинции Хатай, наиболее пострадавшей от землетрясения.

Надежда на спасение появилась после того, как в одном здании нашли живыми сразу трех человек. Они жили на этаж выше Мельды. На поиски тут же бросились спасатели и отец девочки.

Руководителем спасательной операции стал шахтер Сулейман. Как отмечают его коллеги, мужчина хорошо ориентируется в труднопроходимых, темных и узких местах. Без него спасение девочки не увенчалось бы успехом.

Работы велись в полной тишине, чтобы поддерживать контакт с Мельдой. Спасатели методично разгребали один завал за другим. Присутствующие при этом люди затаили дыхание от тревоги и напряжения.

Девочка продрогла от холода и была ранена, но самое главное — жива. Мельду положили на носилки, укутали в одеяла и тут же передали медикам. После этого толпа бросилась обнимать и поздравлять спасателей. Некоторые плакали от радости.

«Нам удалось вытащить девочку из-под завалов, а значит, работали не зря», — сказал один из членов спасательной группы.

«Какой это день?» — спросил другой мужчина, потерявший ход времени после изнурительных поисков.