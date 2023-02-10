10 февраля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на юго-востоке Турции
В Турцию из России прибыли 150 сотрудников отряда МЧС «Центроспас». Они развернули в городском парке Кахраманмараша пять модулей мобильного госпиталя с операционной, реанимацией и другими необходимыми отделениями. Спасатели уже разобрали почти 1000 кв. метров завалов. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #спасатели #мчс #кахраманмараш #тртнарусском #trtrussian
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