Спасатели МЧС РФ разбирают завалы на юго-востоке Турции

В Турцию из России прибыли 150 сотрудников отряда МЧС «Центроспас». Они развернули в городском парке Кахраманмараша пять модулей мобильного госпиталя с операционной, реанимацией и другими необходимыми отделениями. Спасатели уже разобрали почти 1000 кв. метров завалов. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #спасатели #мчс #кахраманмараш #тртнарусском #trtrussian