ПОЛИТИКА
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Украинские спасатели разгребают завалы в Антакье
Украинские спасатели в Антакье совместно с кинологами обследовали более 60 зданий и разобрали 35 завалов для поиска пострадавших. Всего в Хатае работают около 90 украинских специалистов. Также Киев направил в пострадавшие регионы 2 самолета и 16 единиц спецтехники. #trtнарусском #турция #украинскиеспасатели #TurkiyeQuakes #киев #украина #землетрясение #хатай #exclusive #эксклюзив #тртнарусском #trtrussian #спасатели #трт
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10 февраля 2023 г.
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