Жених из Кахраманмараша нашел свою невесту среди погибших в землетрясении

Землетрясение унесло жизнь невесты 24-летнего Юнуса Эмре Кая из Кахраманмараша. Они с Гульчин планировали сыграть свадьбу в апреле. Юнусу во время подземных толчков удалось вывести из дома маму. Через 10 минут он был рядом с домом невесты, от которого уже остались одни развалины. #trtнарусском #Турция #землетрясение #жених #TurkiyeQuakes #невеста #кахраманмараш #тртнарусском #trtrussian