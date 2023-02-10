ПОЛИТИКА
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Жених из Кахраманмараша нашел свою невесту среди погибших в землетрясении
Землетрясение унесло жизнь невесты 24-летнего Юнуса Эмре Кая из Кахраманмараша. Они с Гульчин планировали сыграть свадьбу в апреле. Юнусу во время подземных толчков удалось вывести из дома маму. Через 10 минут он был рядом с домом невесты, от которого уже остались одни развалины. #trtнарусском #Турция #землетрясение #жених #TurkiyeQuakes #невеста #кахраманмараш #тртнарусском #trtrussian
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10 февраля 2023 г.
Истории
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