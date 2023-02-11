Доктор Маргарита Сегоу ответила на три вопроса об уникальных особенностях землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше.

В чем отличие катастрофы в Кахраманмараше от остальных землетрясений в мире?

Землетрясение с магнитудой 7,7 балла произошло 6-го февраля в 01:17 по мировому времени (UTC) на юге Турции вдоль разлома, образующего границу между Анатолийской и Аравийской тектоническими плитами. Эти плиты движутся в горизонтальном направлении, бок о бок, со скоростью 13 миллиметров в год. Это практически треть от скорости знаменитого Северо-Анатолийского разлома. Землетрясение прорвало участок разлома длиной в 200 километров, что привело к мощному сотрясению земной коры, которое длилось больше минуты.

Широкомасштабные разрушения связаны с интенсивностью движения земли. Через несколько часов после первого удара последовал следующий — магнитудой 7,6 балла. Буквально за три дня афтершоки охватили двухсоткилометровую зону, формой похожую на греческую букву λ.

Землетрясение с эпицентром в Кахраманмараше стало самым крупным в этом разломе. С 1900 года в этой зоне было всего 12 землетрясений с магнитудой выше 6. Оно приблизилось, но не превысило максимально ожидаемую магнитуду для подобных разломов в разных частях мира. Мощность подземных толчков и особенности конструкций зданий сыграли ключевую роль во всем регионе.

Часто ли можно наблюдать два последовательных землетрясения такой магнитуды?

Хорошо известно, что землетрясение сопровождается многочисленными повторными толчками, которые сотрясают регион. Подобную сейсмичность иногда называют «афтершоками». Их вызывают сейсмические волны и/или остаточное напряжение, вызванное предшествующим землетрясением или «главным толчком».

Второй удар с магнитудой 7,6 балла тесно связан с первым. Прибор, информирующий современных ученых о том, как земля двигалась во время подземных толчков, называется «сейсмометр». Эти данные бесценны, поскольку могут кардинально изменить понимание того, какие процессы шли за несколько часов до сильного землетрясения. Информация может пригодиться для прогнозирования ситуации в будущем. Одна из самых известных последовательностей землетрясений в подобных разломах произошла в 1992 году в пустыне Мохаве в Восточной Калифорнии. Магнитуда первого толчка составила 7,3 балла. Следующий произошел недалеко от города Ландерс с магнитудой 7,3, а затем в Биг-Беар силой 6,3. Более свежим случаем стала последовательность толчков в Кумамото в 2016 году на острове Кюсю в Японии. Тогда за первым ударом магнитудой 6,5 последовал более сильный — в 7,3.

В Европе в 2016 году через два дня после землетрясения в Аматриче магнитудой 6,0 произошел еще один силой 6,5 вблизи города Норча. Это запустило волну афтершоков, которая длилась более полугода. Тем не менее подобные каскадные последовательности землетрясений большой магнитуды в течение относительно коротких периодов времени (от часов до месяцев) происходят достаточно редко.

Как происшествие изменило карту землетрясений в Турции?

Вероятнее всего «зона афтершоков» растянется на 500 километров. В течение многих месяцев или даже лет вдоль границы тектонической плиты могут происходить сильные или умеренные толчки. Согласно статистике, магнитуда афтершоков может превышать 6,0 баллов, и некоторые из них могут привести к новым разрушениям в пострадавших регионах. Сейсмоактивность вернется к прежнему уровню как минимум через несколько месяцев. До тех пор угроза повторных землетрясений в этой области повышена.

Ранее сейсмологические исследования средне- и долгосрочной опасности представили доказательства накопления деформации вдоль линии разлома Северной Анатолии, который протягивается на более чем 1200 километра: от северной части Эгейского моря в Греции до региона Восточной Анатолии. Поэтому сейсмическая напряженности в регионе, где уже произошли два крупных землетрясения, временная, в то время как долгосрочные риски для всего региона остаются актуальными.

Произошедшее должно стать напоминанием сейсмологам, что большие землетрясения не всегда происходят там, где их ожидают больше всего. Необходим глубокий и широкомасштабный мониторинг в сочетании с непрерывной работой научного сообщества по созданию точных прогнозов землетрясений, подобных прогнозам погоды.

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