Восточно-Анатолийский разлом — это «сдвиговый» вертикальный разлом. Сейсмолог Люси Джонс в разговоре с агентством Anadolu сравнила его с самой знаменитой трещиной в земной поверхности разломом Сан-Андреас в Калифорнии.

«Эпицентр находится очень близко, прямо у поверхности Земли. И в результате люди находятся ближе к источнику землетрясения, чем при других типах сотрясений. Из-за этого толчки гораздо мощнее», — сказала она.

По ее словам, то, что магнитуда второго толчка оказалась сильнее первого, не является чем-то необычным. В подобных ситуациях сила афтершока может быть выше, чем основное землетрясение, поскольку он — часть того же распределения. «Такое происходит при движении больших разломов», — отмечает сейсмолог.

Она подчеркнула, что землетрясение началось на относительно маленькой глубине в 17 километров, после чего разразилось по всей поверхности земной коры.

«Турция придерживается тех же строительных норм, что и Калифорния»

Землетрясения магнитудой 7,7 баллов происходят во всем мире один или даже два раза в год. Но обычно эпицентр находится в глубоких слоях или в настолько отдаленных районах, что никак не затрагивает людей.

«Турция следует Международным строительным нормам, как и Калифорния, страна имеет превосходных инженеров. Я работала с ними здесь, в Соединенных Штатах. Они неотъемлемая часть международного сообщества инженеров по землетрясениям», — говорит Джонс.

«Дело не в том, что в Турции какие-то другие нормы или другие инженеры, не такие, как в США. Тем не менее сделать прекрасный проект — это не значит, что вы построите отличное здание. Есть несколько причин, почему оно может быть не таким, каким бы вы хотели».

По ее словам, землетрясение в Кахраманмараше вряд ли спровоцирует толчки вдоль других линий разломов. Риск этого крайне мал.

В свою очередь, директор Института океанографии Скидуэй и Университета Джорджии Кларк Александер отметил, что тектонические плиты Восточно-Анатолийского разлома были активны в течение миллионов лет.