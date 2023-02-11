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Российские парамедики открыли госпиталь для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше
Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» МЧС России открыли в городе Кахраманмараш. Команда из 40 человек в круглосуточном режиме принимает пострадавших в терапевтическом, операционном и реанимационном блоках. Провинция Кахраманмараш стала эпицентром двух сильнейших землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6. #trtнарусском #турция #землетрясение #TurkiyeQuakes #российскиепарамедики #кахраманмараш #мчс #россия #центроспас #тртнарусском #trtrussian #shorts
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11 февраля 2023 г.
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