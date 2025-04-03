ПОЛИТИКА
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США обложили весь мир, но не Россию
Вашингтон объяснил, почему не ввел пошлины против России и Беларуси, сославшись на действующие санкции — хотя торговля с Москвой все еще продолжается
США обложили весь мир, но не Россию
Дональд Трамп / Reuters
3 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин от 10 до 50 процентов на товары из 183 стран. В списке оказались почти все государства мира — за исключением России и Беларуси.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил исключение тем, что с этими странами «не ведется торговля», поскольку они находятся под американскими санкциями.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что ограничительные меры «уже препятствуют любой значимой торговле с Россией». Однако, как пишет Axios, США продолжают торговать с Россией больше, чем с десятками стран, включенных в тарифный список.

Объем товарооборота между Вашингтоном и Москвой в 2024 году составил $3,5 млрд — несмотря на то, что до войны он был в десять раз выше.

При этом под пошлины попали даже такие территории, как Токелау и Шпицберген, а также необитаемые острова Херд и Макдональд.

В список также включены все постсоветские республики — кроме России и Беларуси.

Для Украины установлены пошлины в 10%. Такая же ставка применена к товарам из Армении, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана и Грузии.

Для Казахстана — 27%, для Молдовы — 31%.

Трамп представил тарифную таблицу 2 апреля и назвал указ «декларацией экономической независимости».

«США годами грабили. Мы не будем взимать зеркальные пошлины, но заставим платить — и друзей, и врагов», — заявил он.

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