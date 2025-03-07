В отношениях между Россией и Турцией не наблюдается никакого перелома. Об этом в интервью телеканалу CNN Türk заявил советник президента Турции по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. По его словам, дипломатические каналы между странами остаются открытыми и функционируют на разных уровнях.

«Сегодня у нас нет запланированной встречи, но она может произойти в любой момент. Потому что, как вам известно, события развиваются очень быстро. Встреча лидеров очень важна», — отметил Кылыч.

Дипломат напомнил о недавнем визите главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию и его приеме президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также о поездке министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что между Эрдоганом и Путиным существует такой уровень отношений, что «завтра может быть запрошена встреча, и мы будем действовать соответственно».