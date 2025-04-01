Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что финнам и всему ЕС необходимо морально подготовиться к возобновлению политических связей с Россией. Однако сроки возможного диалога пока остаются неопределенными.

Выступая после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне, Стубб подчеркнул: несмотря на нынешний кризис, Россия остается соседом Финляндии, с которой ее связывает 1350-километровая граница. После 2023 года российско-финская граница стала наиболее протяженной линией соприкосновения НАТО и РФ.

По словам Стубба, будущее двусторонних отношений Москвы и Хельсинки зависит от двух ключевых факторов: окончания войны в Украине и того, каким образом стороны смогут обсуждать восстановление дипломатических контактов.

Стубб также раскрыл, что европейские лидеры недавно обсуждали, когда и при каких условиях возможны переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, любые контакты с Москвой по вопросу урегулирования конфликта в Украине должны проходить строго в координации с Киевом и между собой.

«Я не могу назвать точную дату. Нам нужно понять, кто и как будет вести этот процесс», — пояснил он.

Финляндия и Россия оказались по разные стороны геополитического разлома после начала российско-украинской войны. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Тогдашний президент Саули Ниинисте заверял, что этот шаг не направлен против какой-либо страны. Однако в декабре того же года финны подписали оборонное соглашение с США, которое подразумевает развертывание американские военных баз в стране.

На фоне санкций против Москвы ЕС Финляндия ужесточила визовый режим для россиян, а осенью 2023 года начала закрывать погранпереходы, объяснив это наплывом мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

В феврале Стубб представил свой план мирного урегулирования, который предполагает усиление Украины за счет поставок вооружений из ЕС и усиление санкции против России.



