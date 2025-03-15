ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лондон берет инициативу по Украине
Кир Стармер проводит саммит западных лидеров по Украине, где обсуждают возможное перемирие, поддержку Киева и позицию США
Лондон берет инициативу по Украине
Владимир Зеленский и Кир Стармер / Reuters
15 марта 2025 г.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сегодня проводит видеосаммит с лидерами западных стран, посвященный войне России против Украины.

В обсуждении участвуют главы большинства стран Евросоюза, Канады, Австралии, Новой Зеландии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Основная тема встречи — возможный план окончания войны и условия перемирия.

Ранее в Париже и Лондоне страны Запада объявили о создании «коалиции желающих» — объединения стран, готовых оказывать поддержку Украине. Великобритания и Франция выразили готовность направить своих военнослужащих в миротворческой миссии после завершения боевых действий.

Ключевой вопрос — позиция США, которые не планируют отправлять войска, но могут выступить гарантом безопасности Украины в случае заключения мира.

Москва заявляла, что считает присутствие войск НАТО на территории Украины неприемлемым. Кремль также требует от Киева официального отказа от планов вступления в альянс как условия мирного соглашения.

Стармер выразил сомнение в искренности намерений президента России Владимира Путина и предупредил, что Запад не должен позволить Москве затягивать процесс вокруг предложения США о 30-дневном перемирии.

«Мы не можем позволить президенту Путину играть в игры с соглашением президента [США Дональда] Трампа. Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир», — заявил британский премьер.

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