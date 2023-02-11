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В Адане для пострадавших от землетрясения открыли пункты временного размещения в ресторанах и кафе
В Адане местные жители и турецкие предприниматели объединились, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения. На территории нескольких кафе и ресторанов открыли пункты временного размещения с горячим питанием, а также начали сбор помощи теплых вещей и предметов первой необходимости. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #трт #новости
В Адане для пострадавших от землетрясения открыли пункты временного размещения в ресторанах и кафе / Others
11 февраля 2023 г.
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