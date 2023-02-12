Владимир Зеленский: мы разделяем боль турецкого народа

Президент Украины Владимир Зеленский посетил посольство Турции в Украине и почтил память погибших в результате разрушительного двойного землетрясения на юго-востоке страны.«Ужасная трагедия, которая в одно мгновение унесла столько жизней, отозвалась глубокой болью в наших сердцах. Мы разделяем боль турецкого народа и помогаем в это тяжелое время», — написал он на официальной странице в соцсетях. #trtнарусском #турция #украина #зеленский #землетрясение #TurkiyeQuakes #shorts #тртнарусском #trtrussian