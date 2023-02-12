ПОЛИТИКА
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Спасенный из-под обломков через 141 час попросил два стакана чая
Ахмад Амир и его 4-летняя дочь Эмира провели в ловушке под обрушившимся зданием в Хатае 141 час. Как только до них добрались спасатели, первое, что попросил пострадавший, это было два стакана чая для себя и ребенка. #trtнарусском #TurkiyeQuakes #турция #землетрясение #спасение #хатай #чай #тртнарусском #trtrussian
Спасенный из-под обломков через 141 час попросил два стакана чая / Others
12 февраля 2023 г.
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