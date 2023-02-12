Турецкие спасатели совместно с коллегами со всего мира продолжают работы по ликвидации последствий разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6 в Кахраманмараше. Азербайджан одним из первых прислал отряды спасателей и гуманитарную помощь.

Фото гражданина Азербайджана, чей старенький автомобиль был перегружен одеялами, одеждой и едой для пострадавших от землетрясений в Турции, вызвало большой резонанс в соцсетях, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Образ азербайджанского мужчины, который, ни секунды не думая, отправился помогать жертвам стихийного бедствия, тронул всю Турцию.

33-летний гражданин Азербайджана Сарвар Баширли, чье фото стало вирусным в социальных сетях, признался «‎Анадолу»‎, что поддержать пострадавших от землетрясения в братской стране — это его долг‎‎.

«Мы сидели вместе с моими двоюродными братьями в день, когда в Турции произошли землетрясения, и решили вместе помочь братской стране, поддержать ее», — рассказал Баширли. Он отметил: их экономическое положение было слишком плохим, поскольку во время Карабахской войны они были насильственно перемещены с их родины — Карабахского региона Азербайджана.

На следующее утро, сказал Баширли, они отправились к его родственникам, которые изначально были перемещены из Лачина — региона Азербайджана, который находится под незаконной армянской оккупацией в течение почти трех десятилетий — чтобы собрать все, что возможно, для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла затронули 10 южных турецких провинций, в зоне бедствия свыше 13 млн человек. Число погибших уже превысило 18 тыс. человек, эта цифра продолжает расти.

«Некоторые вещи мы собрали у семей моих дядей. Моя бабушка живет в общежитии, она также оказывала помощь. Также некоторые соседи приносили вещи, чтобы поддержать турецкий народ», — рассказал Баширли.

На своей ветхой машине образца 1981 года, нагруженной матрасами, пакетами и коробками, азербайджанец отправился в центр сбора помощи для Турции в Баку.

«Мы считаем своим долгом поддерживать народ Турции. Мы (Азербайджан и Турция) — два государства, но одна нация. Мы сделали то, что необходимо сделать. Мы это делаем и будем делать впредь», — подчеркнул Баширли.

«‎‎Это стихийное бедствие. Это неизбежное происшествие. Дай Аллах терпения людям. Мои соболезнования турецкому народу», — добавил азербайджанец.

Изображение его автомобиля, случайно сделанное прохожими и загруженное в социальные сети, привлекло внимание миллионов пользователей сети, которые высоко оценили его усилия и отметили: его работа вдохновляет многих других также отправить помощь.

В беседе с «‎Анадолу» ‎Баширли подчеркнул, что он и его родственники продолжают сбор помощи и по мере возможности доставляют ее в пункты сбора.

«‎‎Помощь продолжаем собирать до сих пор. Сегодня доставили в пункт сбора продукты», — уточнил собеседник агентства.

Он также поблагодарил всех своих соотечественников по всему миру, присоединившихся к волонтерской кампании по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.