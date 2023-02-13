13 февраля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Момент мощного землетрясения в палате интенсивной терапии для новорожденных
На камеры попал момент, как медсестры бросились спасать новорожденных в отделении интенсивной терапии в Газиантепе во время разрушительного землетрясения на юго-востоке, 6 февраля. Они всеми силами пытались удержать раскачивающиеся инкубаторы с младенцами. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #Газиантеп #медсестры #помощь #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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