ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На юго-востоке Турции спустя неделю находят выживших под завалами
На 8-й день после сильнейших землетрясений на юго-востоке Турции спасатели не прекращают поисковые работы. Чудом удается обнаружить под завалами живых людей. По последним данным, жертвами стихии стали 31 643 человека, больше 80 тыс. получили ранения. #trtнарусском #turkiyequakes #турция #землетрясение #чудо #выжившие #завалы #спасение #тртнарусском #trtrussian #хатай #трт #новости
trtrussian / Others
13 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us