На юго-востоке Турции спустя неделю находят выживших под завалами

На 8-й день после сильнейших землетрясений на юго-востоке Турции спасатели не прекращают поисковые работы. Чудом удается обнаружить под завалами живых людей. По последним данным, жертвами стихии стали 31 643 человека, больше 80 тыс. получили ранения. #trtнарусском #turkiyequakes #турция #землетрясение #чудо #выжившие #завалы #спасение #тртнарусском #trtrussian #хатай #трт #новости