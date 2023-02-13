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Как сейчас выглядят наиболее пострадавшие города Турции
В зоне бедствия обрушилось по меньшей мере 5 775 жилых построек. Самые крупные разрушения зафиксированы в провинциях Кахраманмараш и Хатай, где целые улицы превратились в руины.По словам министра юстиции Турции Бекира Боздага, в рамках расследования нарушений правил строительства в 10 пострадавших провинциях арестованы 3 человека, задержаны семь. По делу числятся 134 подозреваемых. #trtнарусском #турция #катастрофавека #turkiyequakes #трт #новости
катастрофа / Others
13 февраля 2023 г.
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