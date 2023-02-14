Второй конвой ООН с припасами для северо-запада Сирии прибыл в арабскую республику через Турцию, однако миллионам людей, чьи дома были разрушены, нужно гораздо больше. Международная организация «подвела людей». Такое заявление 12 февраля сделал глава агентства ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс. Его слова приводит TRT World.
«Пока что мы можем сказать, что подвели людей на северо-западе Сирии. Они чувствуют себя брошенными и ждут международной помощи... Мой долг и наша общая обязанность — как можно скорее исправить эту ошибку. Именно на этом я сейчас сконцентрирую свои усилия», — уточнил Гриффитс.
Представитель агентства отметил: поток помощи ООН в северо-западные районы вырос, но нужно открыть больше контрольно-пропускных пунктов. Сейчас помощь в регион поступает через пункт пропуска Баб эль-Хава на границе с Турцией. Пока это единственная точка входа для доставки грузов на северо-запад Сирии, санкционированная Советом Безопасности ООН. Другие переходы были закрыты под давлением Китая и России.
Как ранее писал TRT на русском, первый конвой ООН с гуманитарной помощью достиг удерживаемого оппозицией северо-запада Сирии лишь 9 февраля — спустя три дня с разрушительного землетрясения.
В заявлении Международной организации по миграции (МОМ) говорится, что в первую партию грузов для северо-запада Сирии вошли одеяла, матрасы, палатки и «предметы первой необходимости для удовлетворения потребностей не менее 500 человек».
10 февраля в регион прибыл второй конвой ООН из 10 грузовиков с гуманитарной помощью. По словам корреспондента агентства AFP, набор включал палатки, полиэтиленовую пленку, веревки, одеяла, матрасы и ковры.
Представители МОМ уточняют, что турецко-сирийскую границу на пропускном пункте Баб эль-Хава пересекли в общей сложности 14 грузовых автомобилей ООН с предметами первой необходимости.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 12 февраля прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. По словам руководителя ВОЗ, сирийский лидер выразил готовность открыть больше пунктов пересечения границы, чтобы помочь доставить помощь на удерживаемый повстанцами северо-запад.
«Он был создан для того, чтобы рассмотреть возможность открыть дополнительные точки доступа через границу в связи с этой чрезвычайной ситуацией», — заявил глава ВОЗ.
Война, коронавирус, холера, землетрясение
«Усугубляющийся конфликт, коронавирус, холера, экономический спад, а теперь еще и землетрясение нанесли невыносимый урон», — заявил Тедрос Гебрейесус через день после посещения Алеппо на севере Сирии.
Он добавил, что «ожидает возможности пересечь линию фронта и [попасть] на северо-запад Сирии, где, как нам сказали, последствия еще хуже».
Но в то время как Дамаск дал разрешение на движение конвоев с гуманитарной помощью из контролируемых силами Асада районов, глава ВОЗ уточнил: организация все еще не получила зеленый свет из районов, удерживаемых повстанцами.
По словам Тедроса Гебрейесуса, Асад надеется на дальнейшее «эффективное сотрудничество» с агентством ООН для решения проблемы нехватки материалов, оборудования и лекарств.
Глава ВОЗ также поблагодарил ОАЭ за предоставление «огромной чрезвычайной и гуманитарной помощи» и обещание выделить десятки миллионов долларов.
Как уточняет агентство «Анадолу», за одни только сутки 11-12 февраля ОАЭ отправили в Турцию и Сирию 117 тонн гуманитарной помощи. В сообщении говорится, что в поставку вошли 97 тонн продуктов питания, 20 тонн медикаментов и 696 палаток.
Министерство транспорта Сирии сообщило, что на этой неделе в стране приземлились 62 самолета с гуманитарной помощью, еще больше направляется из Саудовской Аравии.
МИД Иордании объявило, что ВВС страны доставили первые два самолета с 480 палатками ООН в Сирию и Турцию. Всего же в обе страны будут доставлены 10 тыс. палаток.