Второй конвой ООН с припасами для северо-запада Сирии прибыл в арабскую республику через Турцию, однако миллионам людей, чьи дома были разрушены, нужно гораздо больше. Международная организация «‎подвела людей»‎. Такое заявление 12 февраля сделал глава агентства ООН по оказанию помощи Мартин Гриффитс. Его слова приводит TRT World.

«Пока что мы можем сказать, что подвели людей на северо-западе Сирии. Они чувствуют себя брошенными и ждут международной помощи... Мой долг и наша общая обязанность — как можно скорее исправить эту ошибку. Именно на этом я сейчас сконцентрирую свои усилия», — уточнил Гриффитс.

Представитель агентства отметил: поток помощи ООН в северо-западные районы вырос, но нужно открыть больше контрольно-пропускных пунктов. Сейчас помощь в регион поступает через пункт пропуска Баб эль-Хава на границе с Турцией. Пока это единственная точка входа для доставки грузов на северо-запад Сирии, санкционированная Советом Безопасности ООН. Другие переходы были закрыты под давлением Китая и России.

Как ранее писал TRT на русском, первый конвой ООН с гуманитарной помощью достиг удерживаемого оппозицией северо-запада Сирии лишь 9 февраля — спустя три дня с разрушительного землетрясения.

В заявлении Международной организации по миграции (МОМ) говорится, что в первую партию грузов для северо-запада Сирии вошли одеяла, матрасы, палатки и «предметы первой необходимости для удовлетворения потребностей не менее 500 человек».

10 февраля в регион прибыл второй конвой ООН из 10 грузовиков с гуманитарной помощью. По словам корреспондента агентства AFP, набор включал палатки, полиэтиленовую пленку, веревки, одеяла, матрасы и ковры.

Представители МОМ уточняют, что турецко-сирийскую границу на пропускном пункте Баб эль-Хава пересекли в общей сложности 14 грузовых автомобилей ООН с предметами первой необходимости.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус 12 февраля прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. По словам руководителя ВОЗ, сирийский лидер выразил готовность открыть больше пунктов пересечения границы, чтобы помочь доставить помощь на удерживаемый повстанцами северо-запад.

«Он был создан для того, чтобы рассмотреть возможность открыть дополнительные точки доступа через границу в связи с этой чрезвычайной ситуацией», — заявил глава ВОЗ.

Война, коронавирус, холера, землетрясение

«Усугубляющийся конфликт, коронавирус, холера, экономический спад, а теперь еще и землетрясение нанесли невыносимый урон», — заявил Тедрос Гебрейесус через день после посещения Алеппо на севере Сирии.

Он добавил, что «ожидает возможности пересечь линию фронта и [попасть] на северо-запад Сирии, где, как нам сказали, последствия еще хуже».

Но в то время как Дамаск дал разрешение на движение конвоев с гуманитарной помощью из контролируемых силами Асада районов, глава ВОЗ уточнил: организация все еще не получила зеленый свет из районов, удерживаемых повстанцами.

По словам Тедроса Гебрейесуса, Асад надеется на дальнейшее «эффективное сотрудничество» с агентством ООН для решения проблемы нехватки материалов, оборудования и лекарств.

Глава ВОЗ также поблагодарил ОАЭ за предоставление «огромной чрезвычайной и гуманитарной помощи» и обещание выделить десятки миллионов долларов.

Как уточняет агентство «‎Анадолу»‎, за одни только сутки 11-12 февраля ОАЭ отправили в Турцию и Сирию 117 тонн гуманитарной помощи. В сообщении говорится, что в поставку вошли 97 тонн продуктов питания, 20 тонн медикаментов и 696 палаток.

Министерство транспорта Сирии сообщило, что на этой неделе в стране приземлились 62 самолета с гуманитарной помощью, еще больше направляется из Саудовской Аравии.

МИД Иордании объявило, что ВВС страны доставили первые два самолета с 480 палатками ООН в Сирию и Турцию. Всего же в обе страны будут доставлены 10 тыс. палаток.