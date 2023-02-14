Двойное землетрясение, которое поразило южную Турцию и соседнюю Сирию и унесло жизни более 33 тыс. человек, было «экстраординарным», считают опрошенные агентством «‎Анадолу»‎ сейсмологи. Ученые подчеркивают: толчки требуют дальнейшего изучения и детального анализа.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш затронули более 13 млн человек в 10 районах Турции, включая провинции Хатай, Газиантеп, Адана, Адияман, Диярбакыр, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа. Несколько стран региона, в том числе Сирия и Ливан, также ощутили сильные толчки.

Профессор сейсмостойкости Университетского колледжа Лондона Тициана Россетто в беседе с «‎Анадолу»‎ отметила: хорошо известно, что эпицентр землетрясения, Кахраманмараш — это сейсмически активная зона.

«Однако это было очень крупное событие», — сказала эксперт. Она добавила: первое землетрясение вызвало второе, но уже по другому разлому Восточной Анатолии.

«Итак, у нас есть ситуация, когда у вас есть одно очень сильное землетрясение, которое само по себе разрушительно. За ним вскоре следует еще одно чрезвычайно сильное землетрясение, — уточнила Россетто. — Это необычное явление. И я не думаю, что это то, о чем мы думаем, это определенно не то, о чем мы думаем в условиях сейсмического проектирования».

Россетто также сравнила землетрясения, потрясшие Турцию и Сирию 6 февраля 2023 года, с землетрясением в Нортридже 1994 года — оно произошло в разломе Сан-Андреас в Калифорнии.

По оценке сейсмолога, тогда землетрясение магнитудой 6,7 нанесло огромный ущерб инфраструктуре, мостам, дорогам и зданиям. Однако объем выделенной в результате энергии был гораздо меньше, чем при первом землетрясении в Турции, «которое по крайней мере в 30 раз было больше [толчков в Калифорнии] с точки зрения выброса энергии».

«Первое землетрясение, скорее всего, вызвало второе»

По словам Россетто, чтобы накопить энергию для столь сильных землетрясений, требуется много времени.

«Либо энергия может высвобождаться через небольшие землетрясения, которые не вызывают сильного сотрясения земли, но высвобождают энергию постоянно, много раз в год, либо она может накапливаться, и тогда плиты, по сути, оказываются заблокированными вместе, напряжение в них растет вплоть до момента, пока они не сломаются. Когда они ломаются, это высвобождает всю их энергию», — пояснила профессор.

Однако, уточнила эксперт, нет уверенности в том, что следующее такое сильное землетрясение произойдет лишь через 500 лет.

Профессор Россетто отметила: движения в разломах — небольшое поднятие разломов или афтершоки — происходят сейчас, потом что разломы «как бы восстанавливают равновесие».

Афтершоки будут происходить «в течение нескольких недель и со временем их сила уменьшится», — заключила эксперт.

Профессор геолого-геофизических исследований в Южно-Африканском университете Витватерсранда Рэймонд Дюррейм в интервью «‎Анадолу» подчеркнул: два землетрясения на юго-востоке Турции были исключительными в том смысле, что они произошли в близких друг к другу регионах и с короткими интервалами.

По его словам, землетрясения магнитудой 7,5 и выше наблюдаются почти каждый год по всему миру, но землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 в Турции, которые произошли с интервалом в девять часов и эпицентры которых находились очень близко друг к другу на линии разлома, были «экстраординарными»‎.

Так же, как и профессор Россетто, Дюррейм считает, что первое землетрясение, скорее всего, вызвало второе — и оно, очевидно, усугубило трагедию.

В то же время, по его словам, слишком много людей застряли в завалах и ждут спасения, что истощает ресурсы групп реагирования.

«‎Крупнейшее за столетие»‎

Хорди Диас, сейсмолог из Центра наук о Земле в Барселоне — центра Испанского научно-исследовательского совета, специализирующегося на науках о земле — в беседе с «‎Анадолу»‎ заявил, что двойные землетрясения, поразившие Турцию, были «такими большими и сильными», что их справедливо называть крупнейшими землетрясениями столетия.

По его оценке, землетрясения такой силы происходят в мире от 10 до 20 раз в год, но толчки в Турции отличались от них по своей интенсивности.

Глубина встречных толчков была очень близка к поверхности, к тому же оба землетрясения были сосредоточены в жилых районах, этим объясняется большое число погибших в Турции, уточнил профессор.

«При землетрясениях мы знаем зоны риска, но, поскольку мы не знаем времени, нам нужно подготовиться наилучшим образом и построить устойчивые конструкции», — пояснил эксперт.

Диас подчеркнул: необходим детальный анализ землетрясений в Кахраманмараше, поскольку до сих пор неясно, было ли второе землетрясение афтершоком или отдельным толчком.

Данные об этих землетрясениях, безусловно, будут использоваться для регистрации прогресса в анализе землетрясений, считает эксперт. По его словам, сегментные линии разломов помогут лучше понять геодинамические условия линий разломов. Эти данные могут изменить существующие правила для предупреждения землетрясений по всему миру.

Профессор также предупредил: Стамбул, как и многие другие города, находится в зоне риска сильного и разрушительного землетрясения. Аналогично в зоне риска — Токио, Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Потому, заключил эксперт, следует строить новые здания с большей сейсмостойкостью, усилить материально-техническую поддержку и подготовить группы реагирования.