Землетрясение магнитудой 7,7 примечательно тем, что вызвало вторые толчки силой 7,6 балла — это крайне необычное явление, считает профессор геофизики Имперского колледжа в Лондоне Саския Гоуз. Ее слова приводит TRT World.

По словам ученой, землетрясения обычно вызывают множество афтершоков меньшей силы. Однако толчки 6 февраля породили еще одно землетрясение почти такого же масштаба.

Магнитуда толчков с эпицентром в Кахраманмараше на юго-востоке Турции оказалась в три раза сильнее, чем у землетрясения 1999 года в Мраморном море, заявил 11 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в юго-восточную провинцию Диярбакыр.

По словам профессора Гоуз, высокий уровень разрушений в регионе вызван тем, что землетрясение было относительно неглубоким.

«Это свойство разломов такого типа — землетрясения происходят довольно поверхностно, и сотрясения быстро стихают, удаляясь от источника. Поэтому чем ближе вы к источнику, тем интенсивнее сотрясения», — объяснила геофизик.

Первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло вдоль восточного Анатолийского разлома — хорошо известной зоны разлома в восточной части Турции.

«‎Мощностью в 500 атомных бомб»‎

Официальный представитель Агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) Орхан Татар 11 февраля уточнил: землетрясение магнитудой 7,7 высвободило энергию мощностью в 500 атомных бомб.

По оценке профессора Гоуз, землетрясение 1939 года, которое произошло в восточной турецкой провинции Эрзинджан, повысило вероятность землетрясений в будущем.

«Это вызвало целую серию крупных землетрясений между 1939 и 1999 годами, которые мигрировали на запад вдоль зоны разлома», — рассказала геофизик в интервью TRT World.

Однако изменения в напряжении, вызванном одним землетрясением, относительно малы по сравнению с общим напряжением, необходимым для разрыва разлома, отметила профессор. Поэтому ученым трудно узнать, увеличит ли конкретное землетрясение частоту землетрясений в стране или регионе.

Представитель AFAD Орхан Татар сообщил, что первое землетрясение магнитудой 7,7 длилось 65 секунд. Продолжительность второго землетрясения составила 45 секунд. То есть при двух землетрясениях регион серьезно трясло на протяжении 2 минут.

При этом Татар уточнил: «в регионе нет потока лавы, вулканического пепла, разливов нефти или утечек газа».

«По нашим наблюдениям, инцидент в Кахраманмараше — не что иное, как простое движение земных масс, вызванное землетрясением, которое мы очень часто наблюдаем после толчков», — добавил представитель AFAD.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 затронули более 13 млн человек в 10 провинциях Турции, включая регионы Хатай, Газиантеп, Адана, Адияман, Диярбакыр, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа. «В настоящее время 160 тыс. человек работают в 10 провинциях вместе с командами из-за рубежа», — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с пострадавшими от землетрясения в Диярбакыре.

По данным ООН, в Сирии без крова рискуют остаться свыше 5 млн человек.