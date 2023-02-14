ПОЛИТИКА
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Китайские спасатели поклонились в знак уважения к погибшим при землетрясении
На этих кадрах китайская поисково-спасательная группа останавливает работы, чтобы поклониться в память и знак уважения к погибшим, которых они обнаружили под завалами.Около 300 китайских специалистов отправились в Турцию для оказания помощи в поисковых операциях пострадавших при землетрясении в 10 провинциях. #trtнарусском #turkiyequakes #турция #землетрясение #спасение #китайскиеСпасатели #китай #тртнарусском #trtrussian #shorts
trtrussian / Others
14 февраля 2023 г.
Истории
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