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В Кахраманмараше братья пролежали под завалами 9 дней
Спустя 198 часов после сильнейшего землетрясения в Кахраманмараше спасатели вытащили из-под завалов двух братьев. Сама операция по спасению 17-летнего Мухаммеда Энеса и его 21-летнего брата Баки заняла несколько часов. Двумя днями ранее специалисты вызволили из-под обломков дома мать братьев. #trtнарусском #turkiyequakes #турция #землетрясение #кахраманмараш #спасение #тртнарусском #trtrussian
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14 февраля 2023 г.
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