В Кахраманмараше братья пролежали под завалами 9 дней

Спустя 198 часов после сильнейшего землетрясения в Кахраманмараше спасатели вытащили из-под завалов двух братьев. Сама операция по спасению 17-летнего Мухаммеда Энеса и его 21-летнего брата Баки заняла несколько часов. Двумя днями ранее специалисты вызволили из-под обломков дома мать братьев. #trtнарусском #turkiyequakes #турция #землетрясение #кахраманмараш #спасение #тртнарусском #trtrussian