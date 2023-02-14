Национальное собрание Южной Кореи 13 февраля приняло резолюцию в поддержку Турции после разрушительных землетрясений. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление парламента.

В результате стихийного бедствия в Турции и Сирии погибли свыше 33 тыс. человек. Эта цифра постоянно растет.

По сообщению южнокорейского информагентства Yonhap, парламент принял резолюцию в поддержку пострадавших регионов Турции на пленарном заседании ассамблеи. Депутаты призвали правительство Южной Кореи к скорейшим мерам для поддержки Турции и Сирии.

Законодатели также объявили, что будут жертвовать 3% своей зарплаты на поддержку семей жертв землетрясения.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль уже приказал мобилизовать все имеющиеся ресурсы для поддержки Турции. Сеул также направил в пострадавшие от разрушительных толчков районы международную спасательную группу из 60 человек, а также предметы первой необходимости.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш затронули более 13 млн человек в 10 провинциях, включая Хатай, Газиантеп, Адияман, Малатья, Адана, Диярбакыр, Килис, Османие и Шанлыурфа. Несколько стран региона, в том числе Сирия и Ливан, также ощутили сильные толчки.