Как минимум 41,8 тыс. зданий в 10 провинциях, пострадавших от землетрясений с эпицентром Кахраманмараше, определены под снос. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление министра окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурата Курума.

По словам министра, как минимум 6,5 тыс. экспертов ведомства продолжают исследования по оценке ущерба.

«На данный момент мы осмотрели 307,7 тыс. зданий. Из них 41,8 тыс. определены как имеющие серьезные повреждения и подлежащие немедленному сносу. Другими словами, примерно 190 тыс. жилых и рабочих мест разрушены и серьезно повреждены», — заявил Курум.

При этом министр уточнил: граждане могут входить в здания, которые эксперты оценили как имеющие небольшой ущерб или не пострадавшие в ходе толчков.

«В дома со средними повреждениями нельзя войти, пока мы не установим укрепления. Сильно поврежденные здания будут снесены. Мы хотели бы еще раз предупредить наших граждан о том, что они не должны выносить какие-либо вещи из своих домов, кроме как по согласованию с AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями)»‎, — подчеркнул министр.

Он отметил: по согласованию с AFAD, команда министерства встретилась с транспортными компаниями провинций, чтобы вытащить вещи из поврежденных зданий.

«‎Мы сообщим гражданам, можно ли забрать вещи. Если есть граждане, желающие переехать, они должны обратиться в наши контактные пункты — там их сориентируют, можно ли забрать вещи из домов‎‎, — пояснил Курум. — Мы планируем завершить большую часть оценок ущерба в Газиантепе в течение трех дней и, надеюсь, в течение недели во всей Турции»‎.

«Мы построим и предоставим нашим гражданам новое, надежное и безопасное жилье»

Министр также уточнил, что его ведомство построит новое жилье для пострадавших от стихийных бедствий.

«Мы продолжаем работать как над обследованием местности, так и над определением новых мест для строительства с учетом потребности города. В то же время, я надеюсь, что к концу месяца мы начнем строительные работы во всех наших провинциях и, как и обещали, проведем мобилизацию жилья‎, — заверил глава ведомства. — Мы будем строить и сдавать нашим гражданам новые, прочные и безопасные дома»‎.

Сейчас министерство также предоставляет услуги временного размещения для 130 тыс. граждан в пострадавших районах. Мобильные дома развернули в районных центрах Ислахие и Нурдагы. К этой работе подключился и Турецкий Красный Полумесяц, отметил Курум.