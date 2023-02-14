Ученый: Двойное землетрясение на юго-востоке Турции — редкое явление

Двойное землетрясение, которое произошло на юго-востоке Турции 6 февраля, встречается очень редко, а его разрушительность связана с тем, что эпицентр подземных толчков залегал не очень глубоко. Между тем, по словам специалиста по глобальной тектонике, профессора Утрехтского университета (Нидерланды) Дуве ван Хинсбергена, за последние годы Турция сделала очень много для подготовки к подобным стихиям. #trtнарусском #турция #землетрясение #трт #новости #turkiyequakes #хатай #тектоника #толчки