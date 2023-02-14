Из пострадавших от землетрясения провинций эвакуируют людей

Турецкие авиакомпании организовали бесплатные эвакуационные рейсы из пострадавших от землетрясения провинций. Для того чтобы зарегистрироваться на борт, необходимо просто зайти на сайт авиакомпании, указать город, выбрать дату и время полета. #trtнарусском #турция #землетрясение #трт #новости #turkiyequakes #эвакуация #спасение #exclusive #эксклюзив #тртнарусском #хатай #trtrussian #shorts