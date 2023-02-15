ПОЛИТИКА
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Украинцы осваивают танки Leopard 2 на польском полигоне
Украинские экипажи приступили к тренировкам по освоению танков Leopard 2 на полигоне Свентошув на западе Польши. Обучение проводят польские и канадские инструкторы. Всего на маневры приехали более 100 военных ВСУ.Ожидается, что в первом пакете помощи от НАТО Украина получит до 140 танков, среди которых Leopard 2, Challenger 2 и M1 Abrams. #trtнарусском #украина #leopard2 #challenger2 #m1abrams #полигон #польша #всу #нато #танки #тртнарусском #trtrussian #shorts
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15 февраля 2023 г.
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