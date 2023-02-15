Украинские спасатели достали женщину, которая пробыла под завалами 205 часов

Украинские спасатели в турецком городе Антакья достали из-под завалов 30-летнюю женщину, которая пробыла там 205 часов. С начала работ группы отряда ГСЧС Украины обследовали более 300 зданий и сооружений, разобрали свыше 100 завалов. В Турции в поисково-спасательных работах задействованы около 90 украинских специалистов. #turkiyequakes #турция #украина #спасатели #спасение #антакья #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts