ПОЛИТИКА
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Украинские спасатели достали женщину, которая пробыла под завалами 205 часов
Украинские спасатели в турецком городе Антакья достали из-под завалов 30-летнюю женщину, которая пробыла там 205 часов. С начала работ группы отряда ГСЧС Украины обследовали более 300 зданий и сооружений, разобрали свыше 100 завалов. В Турции в поисково-спасательных работах задействованы около 90 украинских специалистов. #turkiyequakes #турция #украина #спасатели #спасение #антакья #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts
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15 февраля 2023 г.
Истории
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