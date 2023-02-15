Турецкие спасатели вытащили женщину из-под завалов через 212 часов

Турецкие спасатели на 9-й день после мощного землетрясения извлекли из-под обломков обрушившегося здания в провинции Адыяман 77-летнюю женщину. Фатма Гунгор оставалась под завалами 212 часов. По меньшей мере 35 418 человек погибли в результате двух сильных землетрясений, которые произошли на юго-востоке Турции 6 февраля, заявил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган. #trtнарусском #турция #спасатели #спасение #turkiyequakes #адыяман #землетрясение #эрдоган #тртнарусском #trtrussian #shorts