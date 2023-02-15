ПОЛИТИКА
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На камеры видеонаблюдения попал момент начала землетрясения в Турции
На камеры видеонаблюдения попал момент землетрясения в Газиантепе и Малатье. Везде, где бы ни находились люди, на улице или в помещении, все раскачивалось с огромной силой. На одном из кадров в первые минуты обрушилось здание. Число погибших в результате стихийного бедствия на юго-востоке Турции превысило 35,4 тыс. человек, более 105 тыс. ранены. По мнению сейсмологов, два сильных подземных толчка в одном регионе с кратким промежутком времени считается одним из «редких» феноменов. #trtнарусском #турция #газиантеп #трт #новости #turkiyequakes #турция #землетрясение #начало #последствия
момент / Others
15 февраля 2023 г.
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