Землетрясение 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше стало «самым сильным стихийным бедствием» в европейской регионе за последние сто лет. Об этом сообщил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, отвечающий за Европу. Его слова приводит TRT World.

«Мы стали свидетелями самого страшного стихийного бедствия в европейском регионе ВОЗ за столетие, и мы все еще изучаем его масштабы», — уточнил Клюге.

В европейский регион ВОЗ входят 53 страны, включая Турцию. Сирия является членом соседнего Восточно-Средиземноморского региона ВОЗ.

Клюге также заявил, что в связи со стихийным бедствием в Турции ВОЗ «инициировала крупнейшее развертывание бригад неотложной медицинской помощи» за всю 75-летнюю историю европейского регионального бюро ВОЗ.

«На данный момент в Турцию прибыли 22 бригады скорой медицинской помощи», — отметил Клюге. Он добавил: команды интегрируют свои усилия вкупе с «постоянными ответными мерами Турции в области здравоохранения».

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали более 2700 афтершоков.

В зоне бедствия находятся свыше 13 млн жителей 10 юго-восточных провинций Турции. Подтвержденное число погибших в Турции и Сирии результате землетрясений превысило 41 тыс. человек. Эти цифры постоянно растут.

«Потребности огромны и растут с каждым часом. Около 26 млн человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи», — подчеркнул Ханс Клюге.

Турция задействовала все свои ресурсы для борьбы с последствиями смертоносных землетрясений, заявил 8 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как ранее сообщал TRT на русском, в общей сложности в районы землетрясения были направлены 159 тыс. поисково-спасательных специалистов AFAD (Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями), а также подразделений национальной безопасности, местных групп поддержки, НПО и добровольцев.

К спасательным работам совместно с турецкими экспертами подключились и иностранные бригады помощи. Всего в районы землетрясений направлено 7 716 групп из зарубежных стран, которые обратились в МИД Турции с предложением помощи.