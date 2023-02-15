Спасатели разбирают завалы в юго-восточной турецкой провинции Адыяман, пытаясь высвободить молодую женщину. Как передает корреспондент TRT World Джафар Хаснаин, службы экстренного реагирования получили сигнал о том, что под обломками здания может находиться 20-летняя женщина, и немедленно начали спасательные работы.

«Они все еще получают сигналы о том, что женщина жива. Они основывают свои суждения на температуре ее тела с помощью тепловых приборов. Потому есть надежда», — уточнил корреспондент.

Несмотря на огромные разрушения, в Хатае, Кахраманмараше и других провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, несмотря на слабые надежды найти выживших.

За десять дней после после землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, спасатели смогли извлечь живыми из-под обломков более 8 тыс. человек. Эксперты говорят, что все еще слышат голоса под обрувшившимися зданиями — и продолжают находить выживших.

Так, в Адыямане спасатели смогли вытащить из-под обломков 77-летнюю Фатьму Гунгор — она провела под руинами 212 часов.

«Я так взволнован, что не знаю, что сказать. Мы чуть не сдались, — признался один из участников спасательной операции. — Мы даже не ели. Слава богу, все закончилось хорошо. Я благодарю персонал верфи Коджаэли (Kocaeli Golcuk) и AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями). Так рад, что вы у нас есть».

В другой пострадавшей от стихийного бедствия провинции Хатай спасатели смогли освободить из-под завалов отца и дочь. Они провели под обломками 209 часов.

45-летний Рамазан Юсел в Адыямане был спасен из-под завалов спустя 207 часов после землетрясения.

В той же провинции живым был найден 18-летний Мухаммед Кафер Четин. Спасатели рассказали, что первым делом он попросил воды и горячей еды.

В Хатае супружескую пару освободили из-под обломков разрушенного многоквартирного дома. Сообщается, что один из спасенных — иностранный гражданин.

В Кахраманмараше, где был эпицентр землетрясения, спустя девять суток были спасены два брата. Один из них — подросток Мухаммед Энес. Его брату Баки Енинар 21 год.

Истории о таких спасениях в последние дни заполонили эфир.

Но за тот же период были обнаружены десятки тысяч погибших. Эксперты предупреждают: окно для спасения почти закрылось, учитывая прошедший период времени и тот факт, что температура упала до -6°.

Спасатели, невзирая на холод и непрекращающиеся подземные толчки, продолжают разбор завалов в поисках признаков жизни.

Добровольцы со всей Турции мобилизовались, чтобы помочь миллионам выживших. Группа поваров и владельцев ресторанов со всей страны прибыла в пострадавшие районы, чтобы накормить жителей, переживших самое масштабное за последние сто лет землетрясение.