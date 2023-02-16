МЧС Кыргызстана доставило в Кахраманмараш 127 юрт для пострадавших

МЧС Кыргызстана в рамках помощи пострадавшим от землетрясения 6 февраля в Турции, доставило в Кахраманмараш 127 юрт. Они составят палаточный лагерь для жертв бедствия. Также Бишкек развернул в Кахраманмараше мобильный госпиталь. #trtнарусском #турция #кахраманмараш #киргизстан #юрт #землетрясение #разрушение #жертвы #мчс #юрты #палаточныйлагерь #киргизскиеюрты #безкомментариев #turkiyequakes #тртнарусском #trtrussian #shorts