Ведущие ассоциации и федерации международного тенниса запустили кампанию «Теннис играет во имя любви», чтобы собрать помощь жертвам катастрофических землетрясений, произошедших на прошлой неделе в Турции и Сирии. Об этом сообщает TRT World со ссылкой на заявление спортивных федераций.

В письме US Open говорится, что семь наиболее авторитетных международных организаций тенниса организовали сбор средств для 17 млн человек в пострадавших регионах.

Среди тех, кто присоединился к кампании — Международная федерация тенниса (ITF), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Женская теннисная ассоциация (WTA), а также четыре турнира Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии, Ролан Гаррос, Уимблдон и Открытый чемпионат США.

Кампания получила название «Теннис играет во имя любви». Ее цель — собрать первые $5 млн в пользу Фонда помощи жертвам землетрясения в Турции и Сирии Global Giving. Организация помогает оказывать экстренную помощь жителям пострадавших районов и финансирует долгосрочные усилия по восстановлению инфраструктуры.

Многие из тех, кому посчастливилось выжить в землетрясении, в настоящее время живут в морозных условиях и срочно нуждаются в одеялах, аварийных укрытиях, еде и чистой воде, отмечается в заявлении теннисного мира

«Все фанаты могут оказать свою поддержку, сделав пожертвование через официальную страницу фонда. Каждый из семи руководящих органов тенниса сделал равное пожертвование Global Giving в рамках этого обращения», — говорится в сообщении US Open.

В дополнение к кампании представители мирового тенниса договорились выставить на аукцион единственный в своем роде токен NFT из проекта теннисного искусства LOVE. Средства от его продажи также пойдут в поддержку пострадавших от стихийного бедствия в Турции и Сирии.

Как ранее писал TRT на русском, звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Альперен Шенгун из Houston Rocket и Омер Юртсевен из Miami Heat объявили о сборе помощи жертвам разрушительных землетрясений в Турции.

Агентство «Анадолу» уточняет: оба баскетболиста выставят на аукцион подписанные майки своих товарищей по команде, а все вырученные от аукциона средства планируют направить на помощь пострадавшим от удара стихии. Инициативу спортсменов поддержали и их клубы. Официальный аккаунт Houston Rockets в Твиттере опубликовал подробную информацию о кампании помощи под руководством Шенгуна.

Два мощных землетрясения силой 7,7 и 7,6 балла произошли 6 февраля на юго-востоке Турции с центром в провинции Кахраманмараш и девяти других провинциях — Хатай, Газиантеп, Адыяман, Малатья, Адана, Диярбакыр, Килис, Османие и Шанлыурфа.

Подземные толчки также ощущались в нескольких странах региона и вызвали разрушения на севере Сирии. По официальным данным, в результате землетрясений в Турции и Сирии погибли свыше 41 тыс. человек.