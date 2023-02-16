Начиная с 12 февраля все греческие православные церкви Великобритании начали сбор средств в поддержку жертв землетрясений в Турции и Сирии. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Как уточняет издание, акция солидарности уникальна тем, что это первая кампания подобного рода на общенациональном уровне. Сбор пожертвований начался по распоряжению главы Греческой православной церкви в Великобритании, и это невероятный жест, подчеркивает «‎Анадолу»‎, учитывая многолетний политический спор между греческой и турецкой общинами Кипра. Это показывает, как стихийные бедствия объединяют различные народы несмотря на разногласия, отмечает агентство.

«Видя то, что произошло в Турции, которая пострадала от землетрясений, могу сказать, что наши сердца разбиты‎», — цитирует «‎Анадолу»‎‎ священника греческой православной церкви Св. Космы и Дамиана в Лондоне Златоуста Тимпаса.

Во время воскресной службы 12 февраля священнослужитель объяснил прихожанам, что стихийное бедствие на юго-востоке Турции затронуло миллионы людей, тысячи погибли, многие получили ранения.

«Пожалуйста, сделайте щедрые пожертвования для тех, кто пострадал и будет терпеть страдания в течение еще долгого времени», — призвал священник.

Более ста церквей Великобритании начали сбор

Сбор средств для выживших после землетрясения в Турции и Сирии — это знаковое и «очень важное событие для церкви», заявил в комментарии «‎Анадолу»‎ представитель греческого православного прихода Джон Капони.

По его словам, это уникальное событие, поскольку церковь никогда еще не проводила такого рода акции на общенациональном уровне, на уровне всей епархии Соединенного королевства.

«Сегодня более 100 церквей по всей Великобритании делают то же самое — все они собирают деньги для жертв землетрясения в Турции», — уточнил Капони.

Все члены общины «расстроены» и «чрезвычайно сочувствуют» турецкому народу, а также глубоко тронуты фотографиями детей, спасенных поисковыми группами в этом регионе.

«И этим жестом мы хотим выразить нашу любовь и солидарность с турецким народом», — добавил представитель церкви.

«Для греков и турок традиционно поддерживать друг друга во время землетрясений. Я был свидетелем того, как турки помогали нам. Мы тоже помогали им. И мы будем продолжать это делать‎»‎, — рассказал «‎‎Анадолу»‎ один из местных жителей, присоединившихся к воскресной службе в греческой православной церкви Лондона.

Он отметил: «слов недостаточно», чтобы объяснить нынешнюю трагедию, постигшую турецкий народ, когда в результате землетрясений погибли целые семьи.

«Это серьезный удар, очень серьезный удар по всем нам, потому что линия разлома, которая проходит через Турцию, также проходит и через Грецию. То, что произошло в Турции, может произойти и в Греции», — добавил собеседник «‎Анадолу»‎.

«Мы всегда будем поддерживать друг друга»

«Трудно описать эту боль и трудно описать наши чувства», — заявила в беседе с агентством Эльза Демьяниду, гречанка, родившаяся в Стамбуле.

«Мы со всеми, кто страдает. Патриархат как в Греции, так и здесь пытается помочь [пострадавшим во время землетрясения] как финансово, так и морально. Каждый должен делать все возможное», — заявила Демьяниду.

«Сегодняшний сбор средств чрезвычайно важен», — считает прихожанка греческой православной церкви Ирэн Хаджипатерас и добавляет: ей хотелось бы, чтобы каждая церковь провела аналогичную кампанию для помощи Турции и Сирии.

«Самые бедные люди "заглядывают" глубже в свои карманы, чтобы пожертвовать средства. Это очень важный пример поддержки, необходимой во всем мире, и они подают пример того, как это должно быть устроено», — подчеркнула Хаджипатерас.

Она отметила, что почувствовала себя «опустошенной», увидев кадры из Турции, и называет случившееся «огромной трагедией».

«Несмотря на то, что мы всегда ссоримся друг с другом, мы все равно очень тесно связаны историей, и в такой трагедии мы всегда будем поддерживать друг друга. Я думаю, что это взаимно», — констатировала собеседница «‎Анадолу»‎.

«Турция и Греция не должны ждать очередного землетрясения, чтобы наладить отношения»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 февраля, открывая переговоры со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, прибывшим в пострадавший от стихийного бедствия регион, заявил: Анкара и Афины не должны ждать очередного землетрясения, чтобы наладить связи между странами.

Турецкий министр также приветствовал поддержку, оказанную Грецией после разрушительных землетрясений.

«Тот факт, что Никос Дендиас сегодня здесь, с нами, свидетельствует о солидарности греческого народа с Турцией и турецким народом», — подчеркнул Чавушоглу, — «Добрососедские отношения проявляют себя в такие трудные времена».

Министр вспомнил землетрясение 1999 года, поразившее северо-запад Турции в районе Мраморного моря, и уточнил: Греция тогда тоже столкнулась с землетрясениями, всего через месяц после трагедии в Турции.

«В то время сначала Греция бросилась нам на помощь, затем на помощь Греции бросилась Турция», — заключил Чавушоглу.

6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали более 2700 афтершоков. Турция задействовала все свои ресурсы для борьбы с последствиями смертоносных землетрясений, заявил 8 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.