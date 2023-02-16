Врачи турецкого полевого госпиталя в южном городе Искендерун фиксируют рост числа пациентов, страдающих от посттравматического стрессового расстройства и панических атак после землетрясения 6 февраля. Об этом пишет TRT World со ссылкой на заявление медиков.

«Первоначально к нам поступали те, кто получил травмы под завалами. Теперь же все больше пациентов приходят с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) после всех потрясений, которые они пережили во время землетрясения и того, что они видели», — цитирует TRT майора индийской армии Бину Тивари.

Она добавила: многие люди приходят с паническими атаками.

Общее число погибших в Турции и Сирии превысило 41 тыс. человек. В зоне бедствия находятся как минимум 13 млн человек. Землетрясение и афтершоки разрушили целые города в обеих странах, оставив выживших без крова в сильный мороз — по ночам температура в регионе опускается до -6°.

Масштабы травм, которые пережили жители пострадавших районов, огромны. Некоторых из них вытащили из-под обломков после нескольких часов холода и темноты, многие из них обнаружили, что члены их семей умерли или пропали без вести, а оживленные районы, где они жили, превратились в груды разбитого бетона.

Бина Тивари прибыла в составе команды из почти 100 экспертов из Индии. Медики создали полевой госпиталь для лечения выживших после землетрясения — местная больница Искендеруна была разрушена в результате одного из самых страшных землетрясений в современной истории Турции.

«Психологическая скорая помощь»

Посттравматическое стрессовое расстройство вызывают очень стрессовые, пугающие или неприятные события. Люди с ПТСР могут вновь и вновь переживать травмировавшее их событие через ночные кошмары и воспоминания. У них могут быть проблемы со сном и концентрацией внимания.

«Люди только сейчас начинают осознавать, что с ними произошло после этого шокового периода», — заявил представитель турецкого медицинского ведомства.

В Сирии, также затронутой трагедией, импровизированный центр ЮНИСЕФ оказывает детям в пострадавших районах «первую психологическую помощь». Специалисты центра побуждают детей играть и чувствовать себя в безопасности.

В приюте находится и 9-летний Ахмад.

«При любом громком голосе или движении он пугается. Иногда, когда он спит, он просыпается и говорит «землетрясение», — рассказал его отец Хасан Моат.

Инфекционные заболевания

Начальник полевого госпиталя Искендеруна Ядувир Сингх отметил, что они также принимают всё больше пациентов с инфекционными заболеваниями и инфекциями верхних дыхательных путей. По его словам, тысячи людей, живущих в палатках при низких температурах, установившихся в регионе, будут сильно страдать.

«Изначально у нас было много случаев с травмами, к нам привозили людей, которые провели под завалами долгое время — 72 часа или 90 часов», — уточнил врач. — «Одному человеку нам пришлось сделать ампутацию, чтобы спасти его жизнь. Были операции по спасению жизни и конечностей. Сейчас профиль случая меняется».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что выделит $43 млн для оказания помощи при травмах и реабилитации, в поставках основных лекарств, оказании психологической и психосоциальной поддержки, а также для продолжения оказания обычных медицинских услуг в Турции.

«Потребности огромны и растут с каждым часом. Около 26 млн человек в обеих странах нуждаются в гуманитарной помощи», — заявил директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге.

«Спустя чуть более недели после этой ужасной трагедии растет обеспокоенность по поводу возникающих проблем со здоровьем, связанных с холодной погодой, гигиеной и санитарией, а также из-за распространения инфекционных заболеваний», — добавил Клюге.