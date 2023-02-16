Турция отремонтировала инфраструктуру для подачи питьевой воды в 95% пострадавших от землетрясения районов. Об этом сообщил министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Мурат Курум. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

Как уточняет издание, за работы по восстановлению водоснабжения отвечал Iller Bank, связанный с министерством.

«Вода имеет жизненно важное значение в районе землетрясения. С первого дня Iller Bank выполнил все работы по восстановлению инфраструктуры, задействовав 750 своих сотрудников. После завершения поисково-спасательных работ вода будет подведена во все оставшиеся районы»‎, — подчеркнул Курум.

Команда специалистов Iller Bank направилась в пострадавший регион сразу же после землетрясения, чтобы оценить повреждения построек и обеспечить доступ к питьевой воде в затронутых стихийным бедствием районах, подчеркивает «‎Анадолу»‎.

Как уточняет министерство, к работам привлекли 500 экспертов и 142 единицы техники. Специалисты Iller Bank все эти дни работали совместно властями 10 пострадавших провинций, чтобы наладить подачу воды. Эксперты уже завершили работы по восстановлению в регионе линий электропередач, насосных станций, очистных сооружений, пояснили в ведомстве.

Iller Bank совместно с министерством провел оценку ущерба на всех объектах питьевого водоснабжения в 151 муниципалитете. Завершить подачу воды во все населенные пункты региона планируется после окончания поисково-спасательных работ, которые ведет AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями).

Как ранее сообщал TRT на русском, в общей сложности в районы землетрясения были направлены 159 тыс. поисково-спасательных специалистов AFAD, а также подразделений национальной безопасности, местных групп поддержки, НПО и добровольцев.

К спасательным работам совместно с турецкими экспертами подключились и иностранные бригады спасателей. Всего в районы землетрясений направлено 7 716 групп из зарубежных стран, которые обратились в МИД Турции с предложением помощи. «Анадолу» со ссылкой на слова главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу уточняет: помощь Турции предложили свыше 95 стран и 16 международных организаций.