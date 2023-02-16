Подросток записал видео под обломками дома

17-летний подросток Таха Эрдем записал видео под обломками своего дома во время землетрясения 6 февраля в Адыямане. Через несколько секунд после толчков он ударился головой, пытаясь покинуть здание, и потерял сознание. Позже в интервью он рассказал: «Я чувствовал себя как в гробу, когда очнулся под завалами».Эрдема и его семью достали из-под обломков живыми. Остальные 47 человек, которые жили в этом доме, погибли. #trtнарусском #турция #землетрясение #подросток #видео #обломки #завал #жизнь #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes #shorts