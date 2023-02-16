Спустя 227 часов спасатели освободили из-под завалов 5 человек

На 10-й день после землетрясения спасатели вытащили из-под завалов пять человек. 74-летняя Джемиля Кекеч провела под обломками в Кахраманмараше 227 часов. В Антакье спустя 228 часов спасли женщину с двумя детьми, а в другом доме в это же время вытащили 13-летнего парня. #trtнарусском #турция #кахраманмараш #антакья #хатай #землетрясение #спасатели #безкомментариев #завалы #тртнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes #shorts