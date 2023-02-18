ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
74-летний турок отдал пострадавшим от землетрясения сбережения на умру
74-летний житель Балыкесира пожертвовал деньги, которые копил на умру (малое паломничество), пострадавшим от землетрясения 6 февраля в Турции. Мехмет Чакирхан передал $1 350 Турецкому Красному полумесяцу. #trtнарусском #турция #балыкесир #умра #пожертвование #землетрясение #кызылай #kızılay #помощь #пострадавшие #тртнарусском #помощь #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
trtrussian / Others
18 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us