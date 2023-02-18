18 февраля 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
74-летний турок отдал пострадавшим от землетрясения сбережения на умру
74-летний житель Балыкесира пожертвовал деньги, которые копил на умру (малое паломничество), пострадавшим от землетрясения 6 февраля в Турции. Мехмет Чакирхан передал $1 350 Турецкому Красному полумесяцу. #trtнарусском #турция #балыкесир #умра #пожертвование #землетрясение #кызылай #kızılay #помощь #пострадавшие #тртнарусском #помощь #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
trtrussian / Others
Истории