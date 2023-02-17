Пожилая женщина в белом платке опирается на палку и держит пачку купюр: 13 тыс. турецких лир [$690 долларов] для жертв землетрясения. Она заработала эти деньги, продав свою корову, пишет TRT World.

Эту женщину зовут Сарыгул Качан, ей 70 лет, она живет в Акьяки, городе на восточной границе Турции с Арменией. Ее поступок олицетворяет солидарность, которую проявляют турки по отношению к пострадавшим в результате разрушительного двойного землетрясения 6 февраля. По последним данным, число погибших от удара стихии в Турции и Сирии превысило 42 тыс. человек. Миллионы людей остались без жилья, работы и имущества, но сограждане делают все возможное, чтобы им помочь.

«Я продала свою корову и отдам вырученные деньги губернатору района на благо тех, кто погиб и кто оказался под завалами», — заявила Качан местным СМИ.

Другие жители Турции также продают скот, чтобы помочь пострадавшим жителям юга страны.

Назиме Кылыч, выжившая во время землетрясения 1983 года в восточной провинции Эрзурум, унесшего жизни около 1500 человек, продала быка, которого «взрастила собственными руками». Женщина выручила за него $1220 и намерена передать эти средства турецкому управлению по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями AFAD, отмечает TRT World.

«У меня восемь детей. Я им сказала: помогайте, чем можете», — сказала пожилая женщина.

Другой выживший после землетрясения в Эрзуруме, Джафер Гюнеш, пожертвовал жителям юга Турции около $2120, которые он копил для паломничества в Саудовскую Аравию.

Сакине Танрикулу из центральной Анатолии выращивала теленка, чтобы продать и заработать деньги для совершения хаджа. Но, услышав о трагедии на юге Турции, женщина без колебаний продала теленка, чтобы помочь пострадавшим районам. Как и Гульпер Тосун в западной Турции — она также отказалась от своего «любимого теленка». Обе собрали по $960 долларов и намерены передать их в затронутый бедствием регион.

«Я счастлив продать свою машину‎»‎

Каждый день во всех уголках Турции женщины разогревают печи, чтобы выпечь сотни теплых буханок хлеба и отправить их выжившим после разрушительных землетрясений.

Садулла Сезер продал свою машину за $5 тыс., чтобы направить вырученные средства в фонд AFAD.

«Я хотел помочь государству, — сказал он. — Я счастлив продать свою машину, чтобы помочь нуждающимся».

В северо-западной провинции Бурса Серкеназ без остановки вяжет джемперы для выживших.

«Там так холодно, а вязаные изделия согревают людей», — отметила женщина.

В Эльбистане, эпицентре второго землетрясения магнитудой 7,6 в провинции Кахраманмараш, по ночам температура опускается до минус 15 °C.

Доброта распространяется и на иностранные спасательные команды, прибывшие на помощь Турции.

«Они остановили нас на дороге, чтобы предложить нам еду, и не позволили нам заплатить», — написали в Твиттере испанские спасатели, приложив к посту фотографии горячей еды.