Всем оставшимся без крова жителям пострадавших от землетрясения районов юго-востока Турции будут выделены контейнерные дома, заявил глава МВД Сулейман Сойлу. Эвакуированные из этого региона граждане смогут вернуться в свои родные города после нормализации ситуации, отметил министр. Его слова приводит агентство «‎Анадолу»‎.

«Когда [ситуация] в городах начнет нормализоваться и будут созданы контейнерные дома, наши эвакуированные граждане, конечно же, вернутся в свои города, — заверил Сойлу. — Возможно, в первый год все будет не таким, как прежде, но мы постараемся обеспечить удовлетворение их потребностей».

15 февраля министр прибыл в Кахраманмараш, где находился эпицентр разрушительных землетрясений силой 7,7 и 7,6 балла. Выступая в Координационном центре по стихийным бедствиям AFAD, Сойлу подчеркнул: Турция предоставила первоначальную финансовую помощь в размере 10 тыс. лир ($530) почти 336 тыс. семей.

По словам министра, в зону землетрясения уже отправлено 200 тыс. палаток в качестве временных укрытий. Многие из них уже установлены. Дополнительно в регион доставят еще 100 тыс. палаток, отметил глава МВД.

«Жилые помещения будут построены внутри контейнеров. Мы определили места для них, строим инфраструктуру. Это процесс на один год», — уточнил министр.

Он также констатировал: в Кахраманмараше от землетрясения пострадала почти четверть всех зданий города, в Антакье в провинции Хатай — половина жилья либо была разрушена землетрясениями, либо должна быть снесена в рамках усилий по восстановлению города.

Сойлу также отверг утверждения о вспышке острого кишечного заболевания в пострадавших от землетрясения районах, добавив: Минздрав страны бдительно следит эпидемической обстановкой в регионе.

Бесплатные столовые

Бесплатные столовые в районе землетрясения должны продолжать работу в течение как минимум года, подчеркнул Сулейман Сойлу.

«Работа бесплатных столовых для обслуживания нашей нации должна быть устойчивой. Нам также нужно обеспечить устойчивые поставки сухих продуктов, чистой и новой одежды», — заявил министр.

Сулейман Сойлу также отметил, что силы безопасности в зонах землетрясений были усилены в три раза — для обеспечения координации гуманитарных усилий и поддержания порядка.