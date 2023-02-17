Однокомнатный блок в контейнере на окраине города Кахраманмараш — одного из районов, пострадавших от двойного землетрясения 6 февраля. На расклеенных по стенам картах повсюду большие красные круги — они указывают зоны бедствия. Постоянно звонят телефоны. В комнате стоит гул — операторы ведут разговоры на нескольких языках.

Здесь расположен центр Международной поисково-спасательной консультативной группы под эгидой ООН, или INSARAG. В тесном сотрудничестве с Турецким управлением по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) специалисты центра координируют работу десятков международных групп, прилетевших в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах, пишет TRT World.

Этот пункт был организован всего спустя сутки после стихийного бедствия. Эксперты центра направляют работу как минимум 30 команд из 28 стран, работающих в Кахраманмараше.

Основанная в 1991 году INSARAG объединяет страны и организации, подверженные стихийным бедствиям и реагирующие на них. В составе группы специалисты, занимающиеся поиском и спасением, а также помогающие с оперативной координацией на местах.

Управляет планированием, операциями и логистикой

Центр INSARAG в Кахраманмараше возглавляет сингапурский чиновник Низам. Под его руководством здесь работают пять человек — они занимаются планированием регистрацией, распределением задач и логистикой. В состав координационной группы также входят молодые турецкие помощники для перевода и помощи в ориентировании.

Низам, прошедший обучение в ООН чиновник с 25-летним стажем, в беседе с агентством «Анадолу‎»‎ уточнил: «Благодаря совместным усилиям всех наших международных команд мы смогли спасти 115 выживших».

Сейчас, спустя неделю поисково-спасательных операций, зону бедствия покинули 18 иностранных команд, отметил Низам.

Команды должны быть самодостаточными

К 14 февраля международные команды извлекли из-под обломков зданий более 1 тыс. тел.

По данным МИД Турции, за неделю в пострадавшие от землетрясения районы прибыли 9315 человек из 80 стран. Они оказывают помощь в зонах бедствия в Хатае, Газиантепе, Адыямане, Малатье и Кахраманмараше.

Подразделение INSARAG работает круглосуточно с 7 февраля, принимая международные команды, помогая им обустроиться и координируя их передовое развертывание совместно со специалистами AFAD.

«Мы размещаем международные группы на основе оценки потребностей, которая также зависит от возможностей этих групп», — пояснил Низам, указывая на области, отмеченные на картах.

По его словам, координационная группа проводит два совещания каждое утро в 03:30 и 06:00 по Гринвичу.

«Во время этих встреч мы проверяем наши возможности, координируем свои действия с AFAD и готовим графики развертывания групп», — пояснил сингапурский чиновник. По данным «‎Анадолу», он ‎также работал во время землетрясения в Индонезии в 2018 году и катастрофического цунами в Индийском океане в 2004-м.

«Наш приоритет — спасти как можно больше жизней. Высококвалифицированные команды отправляются разбирать завалы в местах, где, по нашей информации, находятся оказавшиеся в ловушке люди», — добавил Низам.

На вопрос, что больше всего нужно международным командам для проведения успешных операций в пострадавших от стихийных бедствий районах, сингапурский чиновник мгновенно отвечает: «самообеспечение».

«Команда должна быть самодостаточной», — пояснил он. И добавил: они должны быть полностью оснащены необходимыми инструментами, едой, лекарствами и любыми другими расходными материалами.

«‎‎Мы не хотим быть обузой для принимающей страны, которая и так переживает бедствие. Самодостаточность — первое требование для любой команды», — повторил Низам.

По его словам, его собственная команда работала посменно и спала в том же контейнере, где располагается их центр.

По словам представителя INSARAG, международные группы развертываются в зависимости от их возможностей и подразделяются на «тяжелые, средние и легкие».

«Тяжелая команда, если она полностью экипирована, имеет режущие и ломающие инструменты, в то время как команда среднего уровня может иметь или не иметь такие приспособления, — пояснил Низам. — Команды легкой категории имеют только базовое поисково-спасательное оборудование».

Независимая система связи

Коммуникация обычно становится первой жертвой любой катастрофы, но эта проблема «не оказывает влияния» на команды, подобные той, которую возглавляет Низам.

«INSARAG имеет собственную систему связи, независимую от какой-либо местной системы связи», — заявил сингапурский чиновник.

После землетрясений услуги мобильной связи и интернета временно пострадали в Кахраманмараше и других зонах бедствия, но с тех пор были восстановлены, уточняет «‎Анадолу»‎.

«Мы используем систему управления координацией INSARAG, или ICMS, и все международные команды зарегистрированы в ней и имеют онлайн-аккаунты», — пояснил чиновник.

Он добавил: все команды входят в систему перед вылетом в зону бедствия, чтобы подключиться для развертывания и координации.

«У нас также есть спутниковые телефоны и собственная система Wi-Fi, помимо групп WhatsApp для обмена мгновенными сообщениями», — уточнил Низам.

«Мы реагируем на самый большой (за последнее время) по размеру ущерб, вызванный обрушением зданий», — подчеркнул он, говоря о масштабе катастрофы на юге Турции.