По ночам в пострадавших от землетрясения районах Турции температура опускается до -6°C, с каждым часом шансы найти живых уменьшаются. Спасатели на юге Турции полагаются на высокотехнологичные гаджеты, чтобы найти выживших. TRT World рассказывает, как работают некоторые из этих устройств.

Новая эра дронов

Дроны, особенно произведенные турецкими фирмами, такими как Baykar Technology, доказали свою эффективность на поле боя. Их также все чаще используют в районах стихийных бедствий.

Спасатели полагаются на беспилотники, чтобы получить представление о ситуации на земле с высоты птичьего полета — это помогает определить, какая часть пострадавшей зоны требует немедленного внимания.

Синхронизация информации со спутниковыми снимками помогает определить местоположение поврежденных структур в режиме реального времени. Данные поступают в единый центр управления, который обеспечивает тесную координацию между различными агентствами по оказанию помощи.

Турецкая оборонная промышленность направила в пострадавший регион более сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Некоторые из направленных в зону бедствия БПЛА турецких ВВС оснащены модулями быстрого картографирования — они позволяют оперативно создавать карту территории на тысячи квадратных километров в высоком разрешении.

Как написал в своем Twitter журналист Левент Кемаль, в регионе развернули базовую станцию БПЛА Aksungur — она обеспечивает связь в зоне землетрясения. Беспилотник создан в сотрудничестве с TAI и Turkcell, он может находиться в воздухе до 50 часов во время каждого запуска, передавая на базовую станцию изображения.

Радары, видящие сквозь стены (DAR)

Система радаров DAR сканирует обломки и помогает найти людей, оказавшихся в ловушке под грудами обломков и бетона. Механизм может определять местонахождение выживших среди обломков, улавливая человеческое дыхание или движения рук. Радар, разработанный турецкой компанией STM, видит сквозь стены — это позволяет спасателям находить людей даже под самыми большими завалами.

С помощью этой системы удалось спасти как минимум 20 человек, уточняет TRT World.

Акустические устройства

Звук, передаваемый твердой материей, воспринимается акустическими устройствами через датчики, размещенные на стенах, потолках, полах или балках. Так, например, устройство слышит прикосновения или когда-то кто-то царапает или ударяет что-то под обломками. Также механизм показывает пустоты и щели в обломках и предоставляют визуальные данные, чтобы помочь спасателям добраться до выживших.

Выживших благодаря этому устройству можно найти даже по их дыханию или сердцебиению, уточняет TRT World. Поэтому на месте необходима тишина — спасатели бьют три раза и надеются услышать ответ через устройство.

Тепловизоры

Тепловизионное оборудование, такое как камеры-тепловизоры, позволяет обнаружить людей, которые не находятся непосредственно в поле зрения спасателя.

Поскольку тепло человеческого тела может согревать обломки вокруг него, с помощью таких устройств можно обнаружить выживших.

Технология реального времени (Real time)

Технология реального времени позволяет волонтерам и аварийно-спасательным службам оперативно связываться с медицинскими экспертами и другими профессиональными командами, которые могут предложить им быстрые и спасительные решения.

Например, технология, используемая спасателями Израиля, объединяет службы определения местоположения, видеочат в реальном времени, а также картографирование местности и другие системы связи — все в одной панели в колл-центре. Это позволяет спасательным командам координировать усилия и повышает эффективность оказания помощи.