ПОЛИТИКА
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Волонтеры спасают священные книги из-под завалов
Волонтеры Фонда Управления Турции по делам религии (TDV), помимо спасения пострадавших, достают из разрушенных домов священные писания: Коран и Библию. Собранные книги передадут нуждающимся, а также в библиотеки мечетей и церквей. #trtнарусском #турция #землетрясение #кахраманмараш #святоеписание #волонтеры #Коран #Библия #Евангелие #тртнарусском #миссия #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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18 февраля 2023 г.
Истории
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