ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Турции продолжают спасать людей из-под завалов
В Кахраманмараше и Хатае на 11 сутки поисков спасли четырех человек: 29-летнюю Несильхан Кылыч (257 часов), 14-летнего Османа Халебие (260 часов), 26-летнего Мехмета Али Шакироглу (260 часов) и 34-летнего Мустафу Авджи (261 час). #trtнарусском #турция #кахраманмараш #антакья #хатай #землетрясение #спасатели #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
TurkiyeQuakes / Others
17 февраля 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us