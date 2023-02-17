17 февраля 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Турции продолжают спасать людей из-под завалов
В Кахраманмараше и Хатае на 11 сутки поисков спасли четырех человек: 29-летнюю Несильхан Кылыч (257 часов), 14-летнего Османа Халебие (260 часов), 26-летнего Мехмета Али Шакироглу (260 часов) и 34-летнего Мустафу Авджи (261 час). #trtнарусском #турция #кахраманмараш #антакья #хатай #землетрясение #спасатели #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #turkiyequakes
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