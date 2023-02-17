Украина и Россия произвели очередной обмен военнопленными

16 февраля Киев и Москва произвели очередной обмен военнопленными по формуле 101 на 101. Украинская сторона заявила, что среди освобожденных — нацгвардейцы, пограничники и служащие ВСУ. 94 из них — защитники Мариуполя, включая 63 бойцов из «Азовстали». Российская сторона не сообщила, к каким войскам относятся освобожденные военные. Турция является посредником при обменах военнопленными. Ранее при посредничестве Анкары из российского плена освободили пятерых командиров из «Азовстали». #trtнарусском #украина #россия #обмен #военнопленные #турция #тртнарусском #trtrussian #трт #новости #пленные #нетвойне #shorts