ПОЛИТИКА
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Пекарь отдал дневной заработок в помощь жертвам землетрясения
Собственник пекарни в Бурдуре в рамках общенационального благотворительного телемарафона «Турция — единое сердце» передал всю выручку за один день на помощь пострадавшим от землетрясения 6 февраля. Всего в рамках кампании собрали 115,1 млрд лир ($6,11 млрд). #trtнарусском #турция #трт #новости #turkiyequakes #землетрясение #помощь #благотворительность #бурдур #пекарня #землетрясение #тртнарусском #сердце #trtrussian #shorts
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17 февраля 2023 г.
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