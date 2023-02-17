Пекарь отдал дневной заработок в помощь жертвам землетрясения

Собственник пекарни в Бурдуре в рамках общенационального благотворительного телемарафона «Турция — единое сердце» передал всю выручку за один день на помощь пострадавшим от землетрясения 6 февраля. Всего в рамках кампании собрали 115,1 млрд лир ($6,11 млрд). #trtнарусском #турция #трт #новости #turkiyequakes #землетрясение #помощь #благотворительность #бурдур #пекарня #землетрясение #тртнарусском #сердце #trtrussian #shorts