Какие повреждения у исторической крепости в Газиантепе

Историческая 1800-летняя крепость Газиантепа, которая внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась повреждена в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля. На кадрах с беспилотника видны разрушения некоторых бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях сооружения. #trtнарусском #турция #землетрясение #газиантеп #крепость #ЮНЕСКО #UNESCO #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #shorts #turkiyequakes