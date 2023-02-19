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Какие повреждения у исторической крепости в Газиантепе
Историческая 1800-летняя крепость Газиантепа, которая внесена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалась повреждена в результате землетрясения на юго-востоке Турции 6 февраля. На кадрах с беспилотника видны разрушения некоторых бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях сооружения. #trtнарусском #турция #землетрясение #газиантеп #крепость #ЮНЕСКО #UNESCO #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #shorts #turkiyequakes
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19 февраля 2023 г.
Истории
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